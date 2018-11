L’eventuale modifica della ragione del permesso non è condizione per far decadere le tutele e le garanzie riconosciute a tutti coloro i quali hanno diritti alla residenza e alla carta d’identità.

Il clima da caccia alle streghe rischia di eliminare diritti consolidati e universalmente riconosciuti.

Per questa ragione i consiglieri di Sinistra Comune hanno presentato una interrogazione al Sindaco con l'obiettivo di accertare se e quante istanze da parte di cittadine/i extracomunitarie/i titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari siano state rifiutate. E' inoltre necessario, si legge nel testo, appurare "cosa intende fare l’amministrazione comunale per ripristinare le corrette garanzie e le regolari procedure per i cittadini titolari di permesso di soggiorno che chiedono l’iscrizione anagrafica".

PALERMO - "Il clima di intimidazione e la criminalizzazione degli stranieri stanno diventando tanto pericolosamente pervasivi da indurre in errore un ufficio sensibile e qualificato come l’Anagrafe della città di Palermo che, nel tempo, ha dimostrato di saper coniugare professionalità e attenzione". E' quanto si legge in una nota del gruppo consiliare di Sinistra Comune a Sala delle Lapidi."Non è accettabile - continua il comunicato - che l’Anagrafe di Palermo neghi l’iscrizione a cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno o addirittura rifiuti di accogliere le istanze con la motivazione che il decreto Salvini abbia eliminato il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.