ROMA - Via libera del cda di Banca Fucino all'integrazione con Banca Igea i cui soci entreranno nell'azionariato dell'istituto romano di proprietà della famiglia Torlonia. Lo si legge in una nota secondo cui "gli attuali azionisti di Banca Fucino continueranno a supportare la banca nel suo percorso di crescita futuro". L'operazione "porterà alla creazione di un nuovo gruppo bancario" e prevede anche il deconsolidamento dell'intero portafoglio di crediti deteriorati per 300 milioni di euro e la valorizzazione del ramo fintech di Igea Banca.Nei giorni scorsi l'operazione era stata messa in discussione a causa delle liti sull'eredità in seno alla famiglia Torlonia. L'operazione prevede che nell'azionariato della banca romana entreranno "con quote diversi nuovi investitori istituzionali, espressione del mondo industriale e finanziario italiano ed internazionale, alcuni dei quali già oggi soci di Igea Banca". Fra i soci di questa, nata dalle ceneri della siciliana Popolare dell'Etna, vi sono fondazioni bancarie, casse di previdenza private, esponenti del mondo imprenditoriale siciliano e fondi di investimento. Igea Banca è specializzata nel settore digitale, fintech, nella cartolarizzazione di claim/crediti della Pa e nell'advisory per la finanza agevolata e strutturata. Settori complementari a quelli di Fucino che da banca commerciale si sta riorientando da qualche anno nel private banking.(ANSA)