ROMA - Una nuova ondata di maltempo raggiungerà nelle prossime ore l'Italia portando piogge, temporali e venti di burrasca su buona parte del centrosud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede dalla serata di oggi precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in estensione a Abruzzo, Molise e Puglia. Attesi inoltre venti fino a burrasca o burrasca forte, su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il Dipartimento ha anche valutato per le giornata di domani una allerta arancione sul settore orientale della Basilicata e sui versanti tirrenici settentrionali e centro-meridionali della Calabria.La "chiusura al pubblico di tutte le ville e i giardini comunali" di Palermo è stata disposta dal Comune per "il forte vento prestito" dall'allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile regionale. Fino alle 24 di martedì sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, con venti forti dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte, con mareggiate lungo le coste esposte.(ANSA)