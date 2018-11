ROMA - Arriva la mobilità in deroga per i lavoratori dell'area di Termini Imerese e di Gela. La commissione Finanze del Senato ha approvato un emendamento al decreto fiscale che prevede la mobilità in deroga per i lavoratori "che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga".(ANSA).