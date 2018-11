Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 26 novembre, in Sicilia.1) CATANIA - Le Ciminiere, auditorium ore 09:00 Proiezione per le scuole del film 'In guerra per amore', di Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, che sarà presente. Alle 11 Pif incontra gli studenti insieme con il sindaco Salvo Pogliese per parlare della questione affrontata nel film: i rapporti tra mafia e Alleati durante lo sbarco in Sicilia del 1943. Modera Ezio Costanzo.2) PALERMO - Aula Magna, Presidenza della Scuola Politecnica, viale delle Scienze, ore 09:00 Incontro "Una Sciarpa Rossa" organizzato dall'Università degli Studi di Palermo in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In programma la tavola rotonda Secondo Protocollo d'Intesa "Rete Antiviolenza". Previste le presenze, tra gli altri, di Fabrizio Micari, Rettore dell&rsquoUniversità degli Studi e del sindaco Leoluca Orlando.3) CATANIA - Centro fieristico Le Ciminiere ore 09:00 Inaugurazione della sesta edizione del Salone dello Studente "Campus Orienta", organizzato da Class Editori in collaborazione con l'Università etnea fino al 28 novembre. Partecipano, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese e il rettore Francesco Basile.4) SCIACCA (PA) - Istituto comprensivo Dante Alighieri ore 09:30 Cerimonia di consegna de "La tua scuola ci sta a cuore". Il M5S dona un defibrillatore all'istituto. Parteciperanno il senatore saccense Rino Marinello e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Maurizio Santangelo.5) CATANIA - Giardino Bellini ore 10:30 Inserimento lavorativo di trenta persone in condizioni di disagio sociale, individuati nell'ambito del progetto 'Pronto intervento sociale- Percorsi di orientamento al lavoro. Partecipano degli assessori comunali ai Servizi sociali, Giuseppe Lombardo, e all'Ambiente, Fabio Cantarella.6) CATANIA - Palazzo Platamone ore 11:00 Assemblea dei dipendenti comunali convocata da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl in merito ai loro stipendi alla luce della situazione finanziaria dell'ente. Fino alle 14.7) MESSINA - Salone di Rappresentanza della Prefettura, ore 11:30 In concomitanza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne avrà luogo la sottoscrizione del Protocollo Interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere nella provincia di Messina.8) PALERMO - Istituto formazione politica "Pedro Arrupe", Via Franz Lehar 6, ore 16:00 Incontro "Modelli e strategie d'intervento con i minori stranieri non accompagnati" organizzato da Terre des Hommes nell'ambito del progetto Faro: intervento di pronta identificazione delle vulnerabilità psicosociali dei minori stranieri dallo sbarco alla prima accoglienza e rafforzamento del sistema di accoglienza.9) CATANIA - Teatro Antico, sala dell'esedra ore 17:00 Presentazione del volume "Guida Archeologica della Calabria Antica", di Fabrizio Mollo. Partecipa l'autore.10) AGRIGENTO - Chiesa di Santa Caterina, ore 18:00 Nell'ambito della rassegna Itinerari storico-archeologici nella Girgenti medievale, sarà inaugurata la mostra "MR. Museo del rabato".11) PALERMO - La pupa araba, via C. Fileti Ramondetti 20, ore 19:00 Presentazione del volune di autori vari "Storie per un anno in cento parole", edito da L'Erudita, a cura di Vincenza Alfano. (ANSA).