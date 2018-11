reimpiego di capitali illeciti, peculato e intestazione fittizia di beni, reati aggravati dall'avere favorito Cosa nostra. Tra gli imputati anche Giorgio Marcatajo, condannato a 2 anni e 10 mesi, figlio dell'avvocato Marcello, anche lui coinvolto nell'inchiesta e morto due anni fa.Al processo erano imputati anche i Graziano, esponenti dell'omonima famiglia mafiosa che, per gli inquirenti, avrebbero potuto contare sull'aiuto di Marcatajo nel riciclaggio del denaro della cosca: Angelo ha avuto sei anni, Francesco 14 anni e due mesi e il boss Vincenzo Graziano 4 anni e 2 mesi. Condannati anche l'ingegnere Francesco Cuccio (5 anni e 6 mesi), indagato per aver agevolato l'attività di "cosa nostra" nello svolgimento della propria attività professionale. Si sarebbe speso in favore di una impresa edile mafiosa. Condanne anche per Giuseppe e Ignazio Messeri (2 anni e 9 mesi ciascuno) e Maria Virginia Inserillo che ha avuto un anno e sei mesi.(ANSA)