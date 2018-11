Un uomo di 39 anni e il figlio di nove sono rimasti feriti stamattina in un incidente avvenuto in via Roccazzo, all'altezza di via Cartagine. Lo scooter su cui viaggiavano si è scontrato con un'auto e l'impatto si è rivelato molto violento.Le loro condizioni non sarebbero gravi. In via Roccazzo, per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro, sono arrivate anche le pattuglie dell'Infortunistica della polizia municipale.Anche in questo caso a scontrarsi sono stati un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio una donna che è stata trasportata al pronto soccorso con lievi ferite.