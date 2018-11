l’idraulica, il giardinaggio e l’edilizia, sarebbero tutti oggetto di furto.

L'uomo che utilizzava i locali non ha saputo dare alcuna spiegazione, infatti, sulla provenienza degli oggetti. C'erano anche flex, motoseghe, martelletti elettrici, aspirapolvere, gruppi elettrogeni, autoclavi, smerigliatrici, pompe sommerse e tagliasiepi. E' quindi anche scattata la denuncia per ricettazione. "

Si invita chiunque abbia subito furti - dicono i carabinieri - a rivolgersi alla stazione Palermo Uditore in via Bernini, al fine di poter visionare il materiale".

Si trovava in via Modugno, dalle parti di via Casalini, dove i militari della stazione Uditore e i vigili urbani sono entrati in azione pochi giorni fa.Quello davanti agli occhi delle forze dell'ordine era un vero e proprio bazar. Gli oggetti trovati, tra cui attrezzi per