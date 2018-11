senza sosta la lotta al fenomeno dell’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni da parte dei finanzieri del comando provinciale di Palermo. A finire questa volta nel mirino degli investigatori è stato l’Assessorato Regionale alla Salute di piazza Ottavio Ziino.

Le indagini coordinate dalla Procura hanno accertato numerosi episodi di hanno accertato numerosi episodi di

assenteismo ingiustificato: i dipendenti pubblici, in completa autonomia, gestivano i loro turni di servizio con presenze certificate tramite una stretta collaborazione tra loro.

"Alla base del meccanismo - spiega la guardia di finanza che negli ultimi mesi ha monitorato costantemente i movimenti degli impiegati - lo

scambio dei badge e l’utilizzo dei computer aziendali, che permettevano di attestare false presenze". Molti dipendenti risultavano in servizio nonostante non si fossero recati al lavoro, altri arrivavano in ufficio con circa tre ore di ritardo per occuparsi di faccende private. Dalla la spesa al parrucchiere, fino alle trasferte fuori città.

Gli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle, attraverso pedinamenti, riscontri sul territorio e tramite l’utilizzo di microspie hanno consentito di smascherare i "dipendenti fantasma", rilevando più di quattrocento ore attestate ma in realtà mai effettuate.

A finire sotto accusa, in tutto, sono stati 42 dipendenti dell’Assessorato Regionale che, a vario titolo, dovranno rispondere dei reati di truffa aggravata, accesso abusivo al sistema informatico e false attestazioni e certificazioni. Per undici di loro sono scattati gli arresti domiciliari, altri undici sono stati sottoposti all'obbligo di firma, venti sono invece stati denunciati a piede libero.

Prosegue