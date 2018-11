Due erano i posti nell'organismo per il quale la designazione compete alla giunta. La nomina di Ardizzone, avvocato e presidente dell'Ars nella scorsa legislatura, era nell'aria da quest'estate, ed era stata oggetto di una polemica politica. Avvocato è anche Nino Caleca, penalista ed ex assessore regionale all'Agricoltura in uno dei governi di Rosario Crocetta. Sulle nomine si devono pronunciare il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa e il Consiglio dei ministri. In giunta sono state anche approvate le variazioni di bilancio che saranno trasmesse domani all'Assemblea regionale.