Il nodo del contendere che ha acceso lo scontro di questi giorni ieri sera è stato sciolto. Si trattava di fissare le date per i congressi di circolo e provinciali. Date che erano state individuate dalla direzione regionale. Nel frattempo però erano piovuti i ricorsi. Su cui ieri si è pronunciata la commissione regionale di garanzia del partito, presieduta dasostanzialmente ribadendo il deliberato della direzione. E così ieri sera la commissione regionale del congresso, presieduta dal segretario uscentesi è riunita per affrontare lo spinoso tema. L'ala che sostiene Teresa Piccione puntava a rispettare il calendario stabilito dalla direzione, che prevedeva prima il voto degli iscritti nei congressi di circolo e provinciali e poi le primarie aperte il 16 dicembre per eleggere il segretario regionale. L'ala renziana diinvece pareva più orientata verso un rinvio dei congressi locali dopo i gazebo. E alla fine, così ha deciso la commissione. Non senza polemiche al suo interno. IE quindi dopo le primarie. E quindi in un arco di tempo diverso da quello inizialmente previsto dalla direzione regionale, il 2 dicembre.. Una decisione che i sostenitori della Piccione sono pronti a contestare. “La commissione di garanzia del partito ha deciso che si rispetti il deliberato della direzione. La commissione del congresso non può cambiare le regole – afferma–. Qui si scontrano due idee diverse di partito: quella che ritiene gli iscritti centrali e quella che considera gli iscritti un peso, un fardello da sopportare”. Ancheritiene che quanto deciso dalla commissione presieduta da Raciti non abbia valore: “Il deliberato è nullo – commenta Lupo –. La commissione non può cambiare le regole fissate dalla direzione, deve seguire il suo deliberato. Un partito si governa sulle regole: basta con le polemiche interne, adesso parliamo dei programmi”.Perché, da un lato ci sono le date per i congressi locali votate dalla direzione. E riconosciute dai sostenitori di Piccione. Che hanno presentato le candidature entro la scadenza fissata. E che continuano a ritenere che i congressi vadano avviati il 2 dicembre, tra una settimana. Dall'altro, ci sono i sostenitori di Faraone, che ieri cantavano vittoria, che invece si affidano alla delibera assunta ieri dalla commissione regionale del congresso, presenteranno le candidature entro il 20 per celebrare i congressi nell'ultima decade dell'anno., celebrati la settimana prossima solo da una parte del partito. Sarebbe una prova di forza che rischierebbe di spaccare, forse in modo insanabile il Pd siciliano.