I provvedimenti restrittivi emessi dal Gip di Trapani, su richiesta della locale Procura, ipotizzano, a vario titolo, i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, falso materiale ed ideologico commesso da pubblici ufficiali in atti pubblici e violazioni alla normativa in materia di appalti pubblici.nell'ambito di due distinti procedimenti penali tra loro collegati, hanno permesso, in particolare, di portare alla luce un sistema finalizzato ad "assicurare indebite agevolazioni a numerosi soggetti privati ed imprenditori in relazione agli adempimenti in materia di edilizia privata e pubblica di competenza del Genio Civile e all'affidamento di lavori pubblici".grazie all'opera di un compiacente gruppo di ingegneri, architetti e geometri interessati a favorire i loro clienti. Da intercettazioni telefoniche della guardia di finanza emerge che in cambio il capo del genio civile di Trapani otteneva soldi e altre utilità. Tra quest'ultime le Fiamme gialle citano un consistente sconto su un credito vantato nei confronti di una società del settore delle energie rinnovabili, amministrata di fatto dallo stesso pubblico ufficiale e lavori edili in due sue case, facendo pagare i costi al condominio con fatture 'gonfiate'. In cambio l'imprenditore ha ottenuto due affidamenti diretti per lavori a un manufatto di una Pubblica amministrazione.per avere "sistematicamente agevolato due imprenditori titolari di società di costruzioni di edifici, estrazione di pietre e coltivazione, attraverso l'assegnazione di appalti pubblici e l'affidamento diretto di gare in somma urgenza". Inoltre avrebbe permesso loro di "beneficiare di maggiori introiti attraverso illegittime delibere comunali di varianti in corso d'opera" e di ottenere "l'aggiudicazione di appalti pubblici nonostante l'irregolarità della posizione contributiva". In cambio lui e la moglie avrebbero ottenuto la "concessione gratuita di una porzione di terreno per l'installazione di due campi eolici".che attraverso l'utilizzo di falsi buoni di prelievo avrebbero provveduto ad effettuare numerosi prelievi di acqua potabile al serbatoio comunale senza pagarla e avrebbero prelevato da pozzi privati acqua non potabile destinandola al consumo umano (ad esempio, presso un centro dialisi, scuole e bar). Su queste situazioni è intervenuto il Comune di Alcamo.