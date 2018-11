. Pura violenza in pieno centro a Palermo, ai danni di una donna: è stata aggredita nel primo pomeriggio di oggi in via Maqueda, all'altezza di via Case Nuove, davanti a passanti e commercianti della zona. In molti si sono fermati per riprendere la scena con il cellulare, ma un giovane ha per fortuna lanciato l'allarme al 113 e permesso l'arrivo tempestivo delle volanti della polizia.E' così stato necessario il trasporto all'ospedale Civico, dove è stata ricoverata. Le ricerche dell'aggressore sono partite subito, un uomo di origini nordafricane è stato bloccato a distanza di pochi metri.Soltanto due giorni fa a finire in manette era stato un bagherese di 46 anni che aveva dato fuoco all'abitazione in cui viveva con la compagna: lei voleva lasciarlo e aveva annunciato la sua decisione telefonicamente. Lui si è recato nell'abitazione ed ha appiccato l'incendio, ma la donna era riuscita a fuggire in tempo.