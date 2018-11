delle 8 proveniente da Lampedusa e quello delle 06.15 diretto a Milano: "Ma il traffico stamattina è regolare", precisano da Gesap, che gestisce i servizi aeroportuali. Fermi i collegamenti marittimi: il vento soffia da Ovest e raggiunge i trenta nodi mentre il mare mosso è arrivato a forza 6. In mattinata, nuovi interventi dei vigili del fuoco sono stati effettuati a Partanna Mondello: anche qui due grossi rami di alberi sono finiti su un'auto in sosta.

E a rischio, ormai da diverse ore, ci sono anche alberi, cartelloni pubblicitari e pali dell'illuminazione pubblica. Il forte vento che sferza Palermo da ieri, ha provocato ancora una volta danni e disagi da un capo all'altro della città.Richieste di intervento per caduta calcinacci sono arrivate dalla zona di Pallavicino e dello Zen. Due cartelloni pubblicitari sono stati messi in sicurezza in via Pitrè, un altro ad Altarello.A cedere, pure le copertura del velodromo Paolo Borsellino di viale dell'Olimpo, dove sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Messa in sicurezza anche la scuola di via Mongerbino, dove ha ceduto parte della lamiera sul tetto.quello