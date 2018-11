"Abbiamo fiducia nella magistratura e chiediamo che si faccia chiarezza al più presto. Condanniamo questi episodi di assenteismo che danneggiano la maggior parte dei lavoratori onesti -

Lo afferma il Codacons sull'operazione antiassenteismo all'assessorato alla Sanità della Regione Siciliana. L'associazione di consumatori chiede "il licenziamento immediato dei dipendenti assenteisti e l'avvio di azioni di recupero delle retribuzioni ingiustamente percepite, soldi che dovranno rientrare nelle disponibilità della collettività"."Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura affinché chi è colpevole paghi, così che le colpe di alcuni 'furbetti' non debbano ricadere sull'intera categoria dei dipendenti regionali". "Il nostro impegno costante - afferma Paolo Montera, segretario della Cisl Fp Sicilia - rimane quello di difendere i diritti e la rispettabilità di tutti quei lavoratori che ogni giorno dimostrano professionalità e responsabilità nei confronti dell'amministrazione e di tutti i cittadini siciliani".con le relative sanzioni, ripristinando così l’immagine dei dipendenti della Regione Sicilia. E chiediamo alla Magistratura, ma anche all'opinione pubblica, di non fermarsi di fronte alle responsabilità dei singoli lavoratori, perché sono chiamati a rispondere anche i dirigenti rispetto al mancato controllo e all'omessa vigilanza. Condanniamo con chiarezza e con fermezza tutti i comportamenti che violano le regole, perché non solo si arreca un danno a tutti i cittadini che sostengono il mantenimento dei servizi pubblici ma, soprattutto, si danneggiano tutti gli altri lavoratori e lavoratrici".dicono-. Oltre a stigmatizzare eventuali comportamenti criminosi e’ necessario aggiornare il sistema di controllo della Pubblica amministrazione per rendere più difficili comportamenti illeciti".