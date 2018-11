che Sidoti ne parlasse con Raffaella Vacca, altro giudice del collegio che trattò l'istanza di fallimento: “Io l'altro giorno a coso, a Di Trapani gli feci capire, ma sta fidejussione, io fidejusso te, tu fidejussi me, dico, a che cosa deve arrivare?, no dice, si lo so, me ne rendo conto, io ho spinto più volte dice lui”. Secondo i finanzieri, di fatto il giudice avrebbe suggerito cosa fare per evitare il fallimento. Era necessario che Zamparini mettesse mano al portafogli. Cosa che avvenne. Di Trapani, il 16 gennaio, spiegava a

Sidoti che “... allora entro venerdì viene fatto un bonifico di quattro milioni di euro di rientro dal pagamento del prezzo da parte di Alyssa in favore del Palermo Calcio... il presidente Zamparini rilascia una fidejussione a garanzia del prezzo che Alyssa deve pagare al Palermo Calcio”.

Secondo l'accusa, i due sarebbero andati oltre la normale interlocuzione come confermerebbero le parole di Di Trapani: “... ci stiamo obiettivamente anche grazie al vostro stimolo uniformando e dando dei segnali”. Una posizione che non convinceva lo stesso Sidoti: “... però questo passaggio non ve lo potere permettere perché sino a tre mesi fa l'attuale presidente (Giammarva, ndr) andava dicendo 'i bilanci sono tutti a posto' non si può andare a dire grazie al vostro stimolo”. Il 16 gennaio le microspie captarono il giudice delegato mentre diceva alla collega Vacca : “... arrivaru i picciuli”. Si riferiva ai 4,5 milioni di euro, tanto che Vacca concludeva: “Prepara il rigetto”.

Il rigetto sarebbe avvenuto il 29 marzo successivo. Il 19 marzo le microspie avevano iniziato a raccogliere le presunte prove di quello, che secondo il pm, sarebbe stato il prezzo della corruzione. Tutto ruota attorno alla figura dell'avvocato Vincenza Palzzolo, pure lei sotto inchiesta: “Io non me ne andrò fino a quando non avrò completato questo mio percorso, cioè di vederti realizzata per come ti meriti in quella funzione”, diceva il giudice alla donna. Giudice che il 5 marzo 2018 l'aveva nominata per gestire il fallimento della New River srl di Borgetto. Un "grosso" fallimento per un giovane avvocato. Non bastava, perché Sidoti avrebbe cercato di farla nominare anche in altre procedure. Ne aveva parlato con il presidente della sezione Giovanni D'Antoni l'11 aprile: “... gli ho detto tu quando vengo a proporti un curatore non mi puoi dire che ne ha già avuto uno dalla collega, da tizio un mese fa, perché io l'ultimo gliel'ho dato un anno fa e in questo modo i curatori non hanno possibilità di continuare a lavorare”.

D'Antoni voleva che venisse applicato il criterio della rotazione degli incarichi. Palazzolo se ne rammaricava. Si sentiva una “sfigata”. Anche Vacca sarebbe stata stoppata da D'Antoni nella nomina di Palazzolo, tanto che Sidoti le proponeva di fare altro: “... ma tu ad esempio esecuzioni non ne vuoi fare?”.

Nel frattempo il giudice si sarebbe attivato con Giammarva per trovare un incarico alla donna e il presidente del Palermo contattò l'avvocato: “... mi farebbe piacere conoscerla... come società noi avremmo anche necessità di coprire alcune funzioni”. “... mi ha proposto di fare parte del comitato etico etico dell'organismo di vigilanza... gli ho detto subito sì”, spiegava la donna a Sidoti. “Ma almeno tutte ste attività sono retribuite?”, chiedeva il giudice. Risposta: “Assolutamente sì”. L'incarico prevedeva un compenso di 6 mila euro. Era tutto pronto, le e mail via pec furono spedite, ma la nomina venne bloccata. La pubblicazione di alcune notizie sui media che gettavano ombre sulla procedura fallimentare avrebbero provocato un ripensamento.

Ed era stato sempre Sidoti a chiedere a Giammarva per Palazzolo un'altra cortesia che viene fata rientrare fra le utilità: gli ingressi omaggi allo stadio. Su input di Sidoti il presidente del Palermo chiamò la donna: “Mi sono scordato, se suo fratello, lei, suo marito, non so volete venire allo stadio lunedì sera c'è la partita, mi faccia avere nomi, cognomi date di nascita e vi faccio avere i biglietti per la tribuna vip”. La partita era Palermo-Bari, ma la cosa si sarebbe ripetuta in occasione della sfida al Barbera contro il Cesena. Quella volta allo stadio c'era anche Sidoti che aveva comprato una tribuna laterale, ma chiese a Giammarva un pass per parcheggiare accanto all'ippodromo. Giammarva che durante la partita lo chiamò per farlo accedere alla tribuna vip.

Infine c'è anche la raccomandazione che Sidoti chiese a Giammarva affinché la scolaresca del figlio entrasse all'aula bunker in occasione della cerimonia per ricordare le vittime della strage di Capaci: “Ancora ti parli con tua suocera? (Maria Falcone, ndr)... - il tono è scherzoso – non è che sarebbe possibile fare partecipare la classe... Giammarva dispone e Maria Falcone esegue, giusto?: “Esatto, esatto così funziona”, rispondeva il commercialista. Altra promessa strappata da Sidoti a Giammarva sarebbe stata quella di inserire Francesco Palazzolo, fratello di Vincenza, nel collegio difensivo del Palermo. Venne pure fissato un appuntamento, ma alla fine sfumò tutto, tanto che il legale si rammaricava con la sorella: “Un picciottello scende di casa convinto che gli sta cambiando la vita, sta cinque ore sotto il sole e se ne torna a casa, brutto è”.

