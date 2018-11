; i valori più elevati del voto di scambio (9%) sono presenti in Sicilia e in Basilicata in prevalenza in occasione delle elezioni amministrative; nell'isola la corruzione colpisce in primo luogo il settore della sanità con una percentuale di reati del 10,1%. Sono alcuni dei desolanti dati pubblicati dal Centro Pio la Torre in occasione della riunione sul piano triennale anticorruzione e per la trasparenza messo a punto dall'amministrazione regionale, nella prospettiva della revisione annuale che dovrà essere completata entro gennaio 2019.Il Centro Pio La Torre ha lanciato alcune proposte integrative. "Il piano va integrato con le modalità per esaminare e prevenire il rischio che politiche e strumenti anticorruzione finiscano per essere snaturati dalla cultura dell'adempimento formalistico e per rafforzare una sorta di burocrazia dell'anticorruzione", ha sottolineato il presidente Vito Lo Monaco. "Va privilegiata un'anticorruzione dal basso che parta dal contesto socio-economico esterno - continua il coordinatore del comitato scientifico, Franco Garufi -. Fermo restando che corruzione e mafia sono fenomeni distinti ma strutturalmente simbiotici, favoriti da una parte della classe dirigente (politica, economica, istituzionale, sociale) per il reciproco vantaggio".I dettagli del piano anticorruzione e le proposte del Centro Pio La Torre sono disponibili su www.piolatorre.it(ANSA)