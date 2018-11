Era il novembre del 2016. Non avrebbe mai immaginato che da quella telefonata sarebbero partite le indagini che a distanza di due anni avrebbero 'incastrato' 42 dipendenti assenteisti dell'assessorato alla Sanità di piazza Ziino, a Palermo."Quella che sembrava una chiamata volta a segnalare dei gravi disservizi - spiega il comandante del gruppo di Palermo, Alessandro Coscarelli - celava in realtà un interesse di tipo privato, ma si è ugualmente rivelata utilissima ai fini delle indagini. La nostra attività costante di osservazione e monitoraggio degli impiegati, grazie all'utilizzo delle microspie, ha infatti permesso di accertare, complessivamente, 406 episodi illeciti".. "Tra le persone individuate, ci sono anche dipendenti società terze, ditte che per la Regione svolgono servizi vari". Dal portierato, alle attività di sicurezza, fino a coloro che recapitavano la posta.Si trattava di un meccanismo ben collaudato, che ha provocato danni economici per centinaia di migliaia di euro e molto grave dal punto di vista delle modalità, visto che si tratta di dipendenti tutti assunti a tempo indeterminato".E invece l'occhio della telecamera e i pedinamenti li hanno immortalati fuori dalla struttura di piazza Ottavio Ziino, in alcuni negozi per fare la spesa o, addirittura, dal parrucchiere. Sono 147 i capi d'imputazione che pendono sui 42 indagati, una percentuale altissima su un totale di duecento impiegati negli uffici dell'assessorato finito nel mirino.