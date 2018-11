Dal 4 dicembre, infatti, nel cuore della città partirà la "raccolta express", il cosiddetto "porta a porta".

Stamattina, nell'ambito della campagna "Lo portiamo via", si è svolto un momento di sensibilizzazione speciale, all'insegna della musica e dei giochi. Protagonisti i bambini

che, in collaborazione con la prima Circoscrizione, hanno animato piazza Sant'Alessandro per dire addio ai cassonetti del quartiere.

Alla manifestazione erano presenti autorità e Istituzioni, nonché i vertici delle società che si occupano della gestione dei rifiuti. Mattatore d'eccezione il sindacoche ha impugnato il microfono, mettendosi a "tu per tu" con i bambini della scuola: "Voi siete i cittadini di oggi e il futuro di questa città. Sarà compito vostro insegnare alle vostre famiglie e ai vostri amici come fare la differenziata. Ricordate - ha aggiunto il primo cittadino - che munnizza fa rima con ricchizza, ma per trasformare i nostri progetti in realtà serve l'impegno di tutti".Soddisfatto il presidente della Prima Circoscrizione, che ha parlato di un risultato "storico": "Ci avevano detto che non saremmo mai riusciti a portare la differenziata in questa zona di Palermo, noi ci siamo riusciti. Dobbiamo gioire perché è senza dubbio un giorno di festa".Alla manifestazione c'era anche l'amministratore unico della Rapche ha ribadito lo sforzo della società per determinare un cambio di rotta in centro: "In questo quartiere vivono circa 26 mila persone. Si tratta per lo più di turisti e studenti, per questo diventa difficile anche semplicemente censirli. Nonostante ciò, stiamo portando a termine diversi percorsi. E' stata la stessa scuola a contattarci per quest'iniziativa, ciò significa che la volontà di cambiare parte da loro".Alla manifestazione c'erano anche il presidente della Srr- Palermo, la Società per la regolamentazione del servizio di raccolta rifiuti,, il dirigente scolastico dell'Istitutoe padre, parroco della Chiesa di Santa Cita.