per l’efficientamento energetico. “La Sicilia - ha commentato il presidente della Regione- ha bisogno di energia e di energia pulita, di più centrali e di più reti. Tutto questo senza mai dimenticare il rispetto del paesaggio. Coniugare le esigenze ampliamento delle infrastrutture e la tutela del territorio è stato uno degli aspetti più difficili ma oggi coroniamo una prima fase del lavoro”. Nella mattinata, infatti, il governatore ha festeggiato l’emanazione dei decreti di finanziamento dei progetti e ha consegnato gli atti nelle mani dei sindaci e degli amministratori delegati di Ternae di E-distribuzione, società del gruppo Enel,: 30 milioni per la stazione elettrica di Vizzini e 6 milioni per la rete che andrà da Partinico a Partanna. Nel primo caso i lavori inizieranno nel 2019 nel secondo sono già iniziati e così l’amministratore delegato della società promette: “Entro 36 mesi i lavori saranno ultimati”. Il contributo a E- distribuzioni invece vale 43 milioni per la realizzazione di 11 progetti per creare reti intelligenti di distribuzione dell’energia. Saranno cioè digitalizzate e potenziate le reti elettriche con delle nuove cabine ad Augusta, Barrafranca, Comiso, Dirillo, Francofonte, Guadalami, Licata, Naro, San Carlo, Santa Ninfa e Troina.Osserviamo - ha detto - come la Regione Siciliana vuole recuperare il tempo perduto. Gli uffici hanno sboccato progetti fermi da quattro anni”. Poi Ranieri ha descritto gli investimenti. “Vogliamo realizzare una rete elettrica più affidabile, resiliente e intelligente, a tutto vantaggio di clienti, imprese e produttori. Non possiamo permetterci - ha continuato - che le infrastrutture siano messe in crisi dagli eventi atmosferici e dobbiamo incrementare la capacità della messa in rete dell’energia verde dato che la Sicilia è la seconda regione in Italia per produzione dell’energia rinnovabile. Per questo - ha concluso - vogliamo rendere la Sicilia la prima regione Smart d’Italia”.in tutte le province per più di 40 milioni. Alcuni enti locali come i comuni di Caltanisetta, Catania, Catenanuova, Maletto, Troina e il Libero Consorzio di Ragusa hanno avuti finanziati tre progetti, altri Comuni due mentre la maggior parte uno solo. L’ammontare dei progetti va da 200 mila euro fino, in alcuni casi, ad oltre un milione. ( - è stato il bilancio sociale, l’indotto, quanti posti di lavoro avrebbero creato questi interventi. Molti sindaci mi avvicinano perché sono preoccupati dalle carte per l’accesso a questi finanziamenti. Dobbiamo semplificare perché un punto di forza nel futuro sarà quello di sfruttare questi investimenti”. Alle parole dell’assessore è seguito l’intervento del direttore del dipartimento dell’Energiache ringraziando l’equipe di collaboratori ha detto: “Ho a disposizione il minor numero di dipendenti che si occupa dei fondi europei. Non è la quantità a fare la differenza ma la qualità del personale”.