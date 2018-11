. Non so di cosa tratti, sono sereno ma con l'amarezza che si può provare in queste circostanze”.. La notizia è stata diffusa da media locali. "Ho già dato mandato ai miei legali al fine di chiarire al più presto la mia posizione", dice l'assessore in una nota. Il politico è tra gli indagati nell'inchiesta di Alcamo che stamattina ha portato a quattro arresti. Turano ha parlato con il presidente della Regione Musumeci. I fatti dell'indagine risalgono a un periodo in cui non era assessore regionale. Turano, deputato regionale alcamese, in passato è stato presidente della Provincia di Trapani. È esponente dell'Udc.Militari della Guardia finanza di Alcamo hanno posto stamattina agli arresti domiciliari il capo del genio civile di Trapani, un dirigente del Comune di Castellammare del Golfo e due imprenditori. I provvedimenti restrittivi emessi dal Gip di Trapani, su richiesta della Procura, ipotizzano, a vario titolo, i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, falso materiale ed ideologico commesso da pubblici ufficiali in atti pubblici e violazioni alla normativa in materia di appalti pubblici. Gli investigatori ritengono di avere scoperto un sistema finalizzato ad "assicurare indebite agevolazioni a numerosi soggetti privati ed imprenditori in relazione agli adempimenti in materia di edilizia privata e pubblica di competenza del Genio Civile e all'affidamento di lavori pubblici".