nel pomeriggio ad aggravare la situazione è stata la pioggia, che in queste ore sta colpendo anche i centri della provincia. In città si sono allagate corso Re Ruggero, piazza Indipendenza - dove sono "saltati" tre tombini - e via Ugo La Malfa.. Allagamenti anche nelle "storiche" vie che vanno in tilt ad ogni pioggia, da via Imera ai sottopassi di viale Regione Siciliana. Traffico intensissimo nella zona compresa tra la stazione centrale e piazza Indipendenza: gli allagamenti stanno infatti provocando fortissimi rallentamenti in piazza Giulio Cesare, corso Tukory e via Brasa, dalle parti di via Ernesto Basile.: i vigili del fuoco del comando provinciale hanno tagliato un albero che stava per finire in strada in via Di Marco.in via Principe di Paternò sono invece stati messi in sicurezza tre pali dell'illuminazione pubblica che stavano per cedere. Interventi anche in via Generale Eugenio Di Maria, via Sciuti e via Castelforte per cartelloni pubblicitari pericolanti.