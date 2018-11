stamattina

l'aliscafo per Ustica è infatti rimasto in banchina nel porto del capoluogo siciliano, mentre gli altri collegamenti marittimi sono ripresi.

Intanto la strada statale 643 “Di Polizzi” è stata provvisoriamente chiusa dal chilometro 6,000 al chilometro 6,500, in località Polizzi Generosa, a causa di una frana. Alcuni massi, caduti sul piano viabile, hanno ostruito la carreggiata. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, con indicazioni in loco. E a Piano Battaglia è caduta la prima neve: ricoperte

le vette ma anche le valli fino ai 1.300 metri. Per questo, la strada provinciale Petralia Sottana-Piano Battaglia-Isnello è percorribile con catene o pneumatici da neve.

Stamattina due squadre sono intervenute all'istituto magistrale Regina Margherita, nel centro storico, per il cedimento del controsoffitto di una classe. Ancora da accertare le cause del crollo, potrebbero infatti essersi verificate delle infiltrazioni e i tecnici si trovano ancora sul posto per verificare la presenza di eventuali altri rischi.a Partanna Mondello, da via Messina Marine a via Imera, dove ancora una volta, gli automobilisti sono rimasti impantanati. Già ieri pomeriggio forti disagi si erano registrati nella zona di corso Re Ruggero, dove decine di auto sono rimaste bloccate per l'acqua alta.i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti di nuovo in via Principe di Paternò, via Corselli, via Libertà, via Arimondi, via Lanza di Scalea e in vari punti lungo la circonvallazione. Messi in sicurezza, inoltre, cornicioni e cartelloni pubblicitari in viale Strasburgo, via Pitrè e via Messina Montagne. Tre gli incidenti avvenuti stamattina sull'autostrada A29 Palermo-Mazara, a contribuire è stato l'asfalto viscido: si sono registrati due feriti.