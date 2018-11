Fed e Fmi lanciano l'allarme. Da Whashington la segnalazione per i "nuovi rischi per la stabilità finanziaria" tanto da mettere in guardia "da un possibile tonfo dei mercati se tali rischi dovessero materializzarsi". Da New York i timori per il debito sovrano di paesi come l'Italia. "Gli spread - spiega il Fmi - sono aumentati in alcuni paesi, inclusa l'Italia, dove i timori per l'elevato debito pubblico e slittamenti nelle politiche potrebbero innescare ulteriori reazioni negative del mercato'. Intanto il premier Conte assicura l'Ue: "faremo di tutto per arrivare ad una soluzione condivisa ma nel rispetto dell'impostazione della manovra e senza arrivare allo stravolgimento. Abbiamo dei margini, confidiamo, rispetto alle verifiche tecniche".