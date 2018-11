Amministrazione negligente e maggioranza in frantumi sono un cocktail nefasto per la nostra città”.

ma soprattutto mezzo milione in più per la manutenzione strade alla Rap. La giunta Orlando ha presentato alla Prima commissione del consiglio comunale di Palermo un maxi-emendamento tecnico al bilancio 2018: un’unica, grande modifica, che ridisegna in parte la manovra che Sala delle Lapidi dovrebbe esitare entro la settimana.frutto di una serie di richieste degli uffici e che quindi l’assessore al ramo, Antonio Gentile, ha convogliato in un pacchetto che dovrà passare all’esame del consiglio comunale. Sul fronte delle entrate c’è una buona notizia: arrivano infatti 4,8 milioni di euro dalla Regione che il Comune potrà usare per investimenti o per ripagare i mutui. Ma ci sono anche 650 mila euro per Lsu e 60 mila euro di rimborsi per la vecchia Ztl (quella di Cammarata), mai incassati dai legittimi titolari e che piazza Pretoria è riuscita a non far andare in prescrizione. Oltre a due milioni da rimborso dell’Asp per le rette dei ricoveri, anche se si tratta solo di un’operazione di competenza, e a 1,3 milioni per i cantieri di servizi della Regione che però sono ovviamente vincolati.più salata del previsto, ossia quella che si riferisce agli impianti di illuminazione pubblica, mentre 700 mila euro in più serviranno per pagare i riscaldamenti nelle scuole: cifre che, per gli uffici, sono dovute anche ai rincari delle utenze. Da segnalare però anche 2,2 milioni di altri debiti fuori bilancio, non previsti e che fanno toccare quasi quota 30 milioni nel 2018, ma soprattutto 484 mila euro per la manutenzione strade. Una voce che ha fatto balzare sulla sedia alcuni consiglieri comunali: il contratto con la Rap prevede per la manutenzione strade circa 16 milioni l’anno, che però vanno fatturati. Nel 2017 l’azienda si è fermata a nove milioni, ma nel 2018 ha fatto meglio arrivando a 11 milioni: il punto è che la Rap ha chiesto altro mezzo milione, che adesso va inserito in tutta fretta.restituiscono, purtroppo, il quadro di un'amministrazione comunale incapace di realizzare un'efficace ed effettiva azione di programmazione e pianificazione delle attività e dei relativi oneri – attacca il pentastellato Ugo Forello - Dopo il fallimento del piano delle opere pubbliche 2018, con la cancellazione di diversi interventi e lo spostamento all'anno successivo, emergono ulteriori profili di inefficienza: con riferimento ai debiti fuori bilancio, un ulteriore appostamento di oltre 2 milioni di euro rispetto a quelli già inseriti, che fanno lievitare la somma complessiva per il 2018 a circa 30 milioni di euro e che dimostrano l'incapacità del governo cittadino di intervenire sul fenomeno; maggiori spese per l'energia elettrica di 1,8 milioni di euro a dispetto dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e di una politica energetica volta al risparmio, più volta proclamata dall'amministrazione, ma mai realizzata davvero. Appare assai strano e anomalo che quest'anno la Rap abbia intensificato il servizio di manutenzione delle strade da giustificare un’ulteriore aggiunta di oltre 500 mila euro in più rispetto al previsionale. I cittadini sono certamente testimoni del contrario, ovvero del progressivo peggioramento dello stato di sicurezza di strade e marciapiedi.eliminando una volta e per tutte i disallineamenti: una condizione di chiarezza e trasparenza dei conti che è la base necessaria per un serio rilancio delle aziende, a partire dai contratti di servizio – dice il dem Dario Chinnici - Gli emendamenti presentati dagli uffici consentono inoltre di soddisfare alcune esigenze, come quelle delle scuole e della pubblica illuminazione, e di garantire più risorse alla manutenzione stradale: la Rap sta facendo notevoli sforzi per migliorare i suoi servizi, puntando sulla differenziata ed estendendo il porta a porta nel centro storico, ma ha bisogno anche di risorse finanziarie e umane adeguate ai suoi compiti”.