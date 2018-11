PALERMO - Stamattina il controsoffitto di un'aula dell'istituto magistrale Regina Margherita, in via Protonotaro, a Palermo, è crollato. Non ci sono feriti. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza il plesso e verificando se ci sono altre zone della scuola a rischio. (ANSA).