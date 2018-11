"Vorrei ricordare al presidente - aggiunge Dipasquale - che per governare è necessario avere una maggioranza che lo sostenga nella sua azione di governo sui singoli atti. Se pensa che con le forze politiche che lo sostengano si debba occupare soltanto della spartizione dei posti di governo e di sottogoverno e invece pensa che i

deputati dell'opposizione debbano servire da stampella per votare i provvedimenti che ci propina, ha sbagliato di grosso. Non è più tollerabile - continua - l'atteggiamento di un presidente che ci vuol far prendere atto che la perdita della maggioranza sia un fatto normale e che, non riuscendo più a trovare maggioranza diversa sulla base di atti, di condivisioni di norme e di punti programmatici, ha deciso di chiudersi a riccio pensando che le responsabilità siano degli altri, compresa l'opposizione. Un presidente - conclude - che perde la maggioranza ha il dovere di provvedere immediatamente, ricostruendo un'altra maggioranza o trovando la sintesi in parlamento su punti programmatici condivisi o in caso contrario di dimettersi, evitando di galleggiare".

PALERMO - "Ho l'impressione che il presidente viva nel favoloso mondo di Amèlie. Come si fa infatti a dichiarare chee che 'non si occupa di geometria politica', dimostrando così di sconoscere le regole elementari della democrazia?". Lo ha detto il deputato regionale del Pd, Nello Dipasquale, commentando le dichiarazioni del presidente Musumeci.