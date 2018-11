Ieri pomeriggio, nell’Aula Magna “Li Donni” del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche, è stato firmato, per il secondo anno consecutivo, dal Direttore del Dipartimento e dal Presidente del Rotary Club Palermo Sud, il “Protocollo di accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività seminariali sulle competenze trasversali” che permetterà lo svolgimento, a cura di soci del Club qualificati in tali ambiti, di un ciclo di tre seminari formativi destinati agli studenti e aventi rispettivamente come tema: la ComunicAzione ovvero l’Azione del Comunicare (regole e fondamenti per il Comunicare in modo efficace ed efficiente), il Time management (come gestire il proprio tempo ed evitare le dispersioni) e le modalità per sostenere un colloquio di lavoro efficace. Il primo seminario ha avuto luogo proprio subito dopo la firma del protocollo, mentre il secondo e il terzo seguiranno, rispettivamente, il 4 e il 12 dicembre prossimi, dalle 14.00 alle 16.00, sempre presso l’Aula Magna “Li Donni”.