Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì, in Sicilia.

1) CATANIA - Istituto comprensivo Campanella-Sturzo, ore 09:00 Workshop dal titolo "Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani. Strategie di prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare (Dca)". Sarà presentato il progetto informativo e formativo sui Dca elaborato dall'Uo Educazione e promozione della salute e dal Servizio di Neuropsichiatria infantile del Dsm dell'Asp di Catania.

2) CALATABIANO (CT) - Castello di San Leone, ore 09:00 La Fondazione La città invisibile presenta il libro di Carlo Palermo "La bestia. Dai misteri d'Italia ai poteri massonici che manovrano le democrazie". Sarà presente l'autore.

3) PALERMO - NH Hotel, ore 09:30 Incontro dal titolo "Comuni in dissesto: come uscirne e come prevenire la patologia?", organizzato dalla Cisl Sicilia.

4) GRAVINA DI CATANIA (CT) - Lidl, Via Etnea, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione del nuovo punto vendita Lidl. Partecipano il direttore regionale Lidl Italia Antonio Rapisarda, il coordinatore regionale Sviluppo Lidl Italia Riccardo Magarini e il sindaco Massimiliano Giammusso.

5) PALERMO - Palazzo d'Orleans, sala Alessi, ore 10:30 Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l'assessore al Territorio e ambiente Toto Cordaro illustrano alla stampa i contenuti del bando per l'assegnazione in concessione dei beni immobili sul demanio marittimo della Regione Siciliana.

6) PALERMO - Villa Niscemi, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione dell'esposizione dei modelli dei carri trionfali di Santa Rosalia. Partecipa, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando.

7) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 11:30 Presentazione di "Flashdance - Il Musical", in scena nel Teatro Metropolitan l'11 e il 12 dicembre e nel Teatro Massimo di Palermo il 15 e 16 dicembre. Partecipano l'assessore alla Cultura del Comune di Catania Barbara Mirabella e la protagonista Valeria Belleudi.

8) PALERMO - EcoMuseo, via Messina Marine, ore 15:00 Assemblea cittadina dal titolo "Sostieni il futuro dei ragazzi", indetta dal Garante Infanzia e Adolescenza assessorato alla Cittadinanza Solidale del comune.

9) PALERMO - Palazzo dei Normanni, sala stampa, ore 15:15 Conferenza stampa in merito alle recenti disposizioni in materia di rifiuti. Partecipa il parlamentare regionale del Pd e componente della commissione Territorio e Ambiente dell'Ars Anthony Barbagallo.

10) PALERMO - Teatro della Parrocchia di Santa Lucia, ore 16:00 Incontro dal titolo "Borgo vecchio differenzia". Previste le presenze, tra gli altri, del vice sindaco Sergio Marino, dell'amministratore unico Rap Giuseppe Norata, di Francesco Fiorino (Servizio Ambiente-Assessorato Ambiente), di funzionari di Rap, Conai e Srr Palermo Area Metropolitana.

11) PALERMO - Libreria Broadway, via Rosolino Pilo, ore 18:00 Presentazione de "Il veleno di un ragnatello" di Giovanni Meli, edito da "Labyrinthus, Una stanza editrice per una editoria da camera", libri d'artista ideati e realizzati artigianalmente da Guido Giannici.

12) PALERMO - Cinema Rouge et Noir, Piazza Verdi 8, ore 18:00 Presentazione del libro "Lui, io, noi". Partecipano Dori Ghezzi, Giordano Meacci, Francesca Serafini e la scrittrice Evelina Santangelo.

13) PALERMO - Modusvivendi, via Quintino Sella 79, ore 18:30 Presentazione, in anteprima, del nuovo romanzo di Nino Vetri "Suite per quarti di vacca". L'autore dialoga con Salvatore Ferlita e Mario Valentini.

14) CATANIA - Municipio, ore 18:45 Seduta di consiglio comunale.

15) PALERMO - Bolazzi Bistrot, piazzetta Bagnasco 1, ore 19:00 Festa finale della campagna Salviamo L'Oreto.

16) PALERMO - Blue Brass al Ridotto dello Spasimo, ore 21:00 Esibizione di allievi del Conservatorio Alessandro Scarlatti nell'ambito della stagione del "Brass Talent". Sul palco Maria Concetta Zarbo, Sofia Ciringione e il V. Coppola Quartet.

(ANSA)

RED/ S45 QBKS