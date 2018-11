La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 2,6 milioni di euro al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il sequestro, disposto dal Gip del Tribunale di Roma, ha riguardato anche la Sampdoria, per circa 200mila euro. Secondo quanto si apprende, il patron dei doriani è coinvolto in un'indagine del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria che riguarda anche altre cinque persone. Secondo l'ipotesi degli investigatori, dalle casse della Samp sarebbero spariti 1,2 milioni (parte dell'incasso della cessione al West Ham di Obiang nel 2015), distratti attraverso fatture false emesse da una società riconducibile a Ferrero, e riutilizzati per sanare debiti di altre imprese del gruppo. (ansa)