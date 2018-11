Gli accertamenti effettuati sul luogo dell’intervento hanno permesso di rilevare che i due giovani avevano forzato e divelto i lucchetti che chiudevano la porta d’ingresso del box. Avevano già caricato quattro bici sul cassone della moto ape.

I lucchetti sono stati trovati nelle vicinanze della porta d’ingresso insieme agli arnesi per lo scasso: un giravite, una grossa pinza a pappagallo e un tagliabalsa. Inoltre, il mezzo utilizzato per trasportare la refurtiva, è risultato rubato, C.M. è quindi stato denunciato anche per ricettazione e guida senza patente.

Sono finiti in manette C.M, di 35 anni e un 17enne, colti in flagrante dalle pattuglie della polizia che stavano monitorando la zona di via Principe di Paternò. A notare la presenza dei due, alcuni residenti che hanno subito lanciato l'allarme al 113: con una moto ape i due erano entrati in azione per scappare con la refurtiva. Il box conteneva circa trenta biciclette.