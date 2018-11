ACQUEDOLCI (MESSINA) - A causa di una frana è chiuso al traffico un tratto della strada statale 289 Cesarò-San Fratello-Sant'Agata di Militello. La zona interessata è quella dal chilometro zero al chilometro sette, in territorio di Acquedolci. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell'Ordine per ripristinare al più presto la normale circolazione.(ANSA)