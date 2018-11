PALERMO - A Palermo i vigili del fuoco sono più volte intervenuti a soccorrere automobilisti rimasti impantanati a causa degli allagamenti delle sedi stradali causati dalla pioggia di stanotte. Gli interventi sono stati portati a termine in piazza Indipendenza, via Ugo La Malfa, via Messina Marine e via Brunelleschi. Stamane l'aliscafo per Ustica è rimasto in banchina nel porto del capoluogo siciliano, mentre gli altri collegamenti marittimi sono ripresi.

Intanto la strada statale 643 “Di Polizzi” è provvisoriamente chiusa dal km 6,000 al km 6,500, in località Polizzi Generosa, a causa di una frana. Alcuni massi, caduti sul piano viabile, hanno ostruito la carreggiata. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, con indicazioni in loco.

(ANSA).