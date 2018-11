omenica 2 dicembre alle 11 alla libreria Modusvivendi di Palermo, in via Quintino Sella 79. C

onverseranno con l'autore Giancarlo Macaluso e Paola Visconti.

Lavora per LiveSicilia il protagonista dell'ultimo libro di Gaetano Savatteri, "Il delitto di Kolymbetra". Saverio Lamanna, scrittore con tutte le paturnie dello scrittore, in questa nuova avventura viene contattato dal direttore Accursio Sabella - che anche nella storia veste i suoi panni - per raccontare sul quotidiano online i luoghi più belli della Sicilia. Comincia così la collaborazione di Lamanna con LiveSicilia. Ma la storia dei video di Lamanna non è altro che un filo conduttore che consente all'autore, Savatteri, di intessere una trama come sempre accattivante, che gioca con i clichè della sicilianità fino a renderli nuovi e attuali.Immancabile la figura di Peppe Piccionello, sua spalla. Irriverenti, appassionati e dissacranti i due investigatori involontari indagano nella Valle dei Templi su un delitto misterioso: il famoso archeologo Demetrio Alù viene trovato ucciso a Kolymbetra, il giardino incantato della Valle dei Templi di Agrigento. Ad offuscare la lucidità di Lamanna questa volta c'è la gelosia per la bella Suleima, la fidanzata milanese piombata in Sicilia con il capo "Teodorico". Anzi no, Teodoro.Il libro di Gaetano Savatteri, cresciuto in Sicilia, ma che vive e lavora a Roma, sarà presentato in occasione della colazione letteraria di d