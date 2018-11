Incentivi per le Energie Rinnovabili

che possono cooperare e/o trovare benefici attraverso l’utilizzo delle energie rinnovabili: Comuni, enti, amministratori, aziende, progettisti, installatori, consulenti finanziari e fiscali. Grazie infatti alle novità normative in atto sulle rinnovabili, enti pubblici e aziende possono usufruire di benefici fiscali relativi agli investimenti strutturali. Saranno inoltre presentate le più avanzate tecnologie fotovoltaiche disponibili sul mercato per l’efficientamento energetico.

sul sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili che andrà nelle prossime ore in Conferenza Stato-Regioni. In sintesi, il Decreto Fer favorisce i proprietari di impianti industriali, commerciali, aziende con capannoni da bonificare da eternit, ed investitori terzi.

attraverso il quale i Comuni siciliani potranno dotarsi di un professionista qualificato per predisporre i Piani di azione per l’energia sostenibile e il clima. Pertanto la Regione Siciliana ha messo a disposizione 6,5 milioni di euro con il bando predisposto dal Dipartimento dell’Energia.

la nuova strategia del Governo Regionale per la transizione energetica della Sicilia (P.E.A.R.S., bandi del PO FESR 2014/2020- Azione 4.2.1 per le aziende, gli strumenti di Smart Grid e Reti intelligenti); la recente delibera ARERA sulla remunerazione dell’energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse; prevista nel programma anche una panoramica sul mercato del fotovoltaico in Italia. (Attraverso il seguente link è possibile registrarsi all’Energy Conference e scaricare il programma:

la Regione Siciliana (Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità), le associazioni di categoria ANIE Rinnovabili e Italia Solare, il GSE, i principali Ordini dei Tecnici e le Consulte Professionali e della Provincia di Trapani (Ingegneri, Architetti, Dottori Commercialisti, Geometri, Periti Industriali), la consulta degli Ingegneri di Sicilia. Presenti anche i vertici aziendali di Fronius Italia, Hanwha Q Cells, Zucchetti Centro Sistemi, FuturaSun, SolarEdge, Delpaso Solar, ABB.

previsti da un nuovo bando della Regione Siciliana per l’ammodernamento degli impianti energetici di micro, piccole, medie e grandi imprese. Sono questi i principali temi che saranno trattati nel corso dil’evento, organizzato da(Azienda leader specializzata nella distribuzione di tecnologie fotovoltaiche) che si terrà nella mattinata del 30 novembre presso le Cantine Florio, a Marsala.