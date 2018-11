mentre il neo presidente del Tribunale, Salvatore Di Vitale, dettava le nuove regole per amministrare i beni sottratti ai boss, l'allora presidente facente funzioni della Fallimentare Fabio Marino (al suo posto oggi c'è Giovanni D'Antoni) assieme ai giudici Monica Montante, Raffaella Vacca, Flavia Coppola, Mauro Terranova, Clelia Maltese e Giuseppe Sidoti diramarono una circolare per il “monitoraggio periodico degli incarichi”.

Una circolare che segnava la rottura con gli schemi del passato per il lavoro di tutti, a cominciare dagli stessi giudici.

L'imperativo diventava il turn over dei professionisti. Ora anche la sezione Fallimentare finisce sotto inchiesta. Il caso singolo potrebbe essere il punto di partenza per verificare come sono state gestite negli anni le curatele. Ci sono procedure che vanno avanti da decenni, nel corso dei quali si sono alternati professionisti e consulenti che hanno gestito piccoli e grandi imprese.

e che ha aperto uno squarcio sull'assegnazione degli incarichi da parte del Tribunale fallimentare di Palermo.negli uffici del Palazzo di giustizia di Palermo. Lo hanno mostrato al giudice Raffaella Vacca, che sarebbe indagata per corruzione. Nel decreto ci sarebbero anche i nomi di due consulenti da lei nominati.con cui sono stati sospesi per un anno il giudice Giuseppe Sidoti e il commercialista ed ex presidente del Palermo Calcio, Giovanni Giammarva. Vacca insieme al presidente della sezione Giovanni D'Antoni e allo stesso Sidoti faceva parte del collegio che respinse l'istanza di fallimento della società rosanero.hanno registrato decine di conversazioni. Tutte inserite nell'ordinanza del Gip di Caltanissetta Antonella Leone, tranne quelle che riguardano il giudice Vacca. Non è nelle carte della vicenda del Palermo Calcio, dunque, che affonda le radici il capitolo investigativo ancora in corso. Ecco perché gli inquirenti accompagnati dal pubblico ministero Claudia Pasciuti hanno portato via alcuni documenti dalla sezione fallimentare. I nomi citati nel decreto sarebbero di due consulenti chiamati a lavorare in una procedura in cui Vacca è il giudice delegato.Non ci sarebbe solo il caso del "grosso" fallimento assegnato da Sidoti all'avvocato Vincenza Palazzolo e che riguarda un'azienda di Borgetto. Nei giorni in cui scoppiava lo scandalo alle misure di prevenzione che travolse il presidente Silvana Saguto,