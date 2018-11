PALERMO - Scontro tra maggioranza e opposizione all’Ars. Al centro della contesa il ddl sulle variazioni di bilancio presentato dal governo, che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 novembre e che quest’anno è teso a rimpinguare i fondi con cui si pagano gli stipendi dei lavoratori pararegionali, come ad esempio gli ex Pip, l'Esa, e gli Enti parco. Il ritardo e l’urgenza di approvare i documenti sono stati così un motivo di lite a Sala d'Ercole.

fin troppo ovvio che l’esame del ddl potesse avvenire solo dopo l’approvazione del rendiconto. Fuori da questo parlamento c’è una platea di lavoratori che attende solo il rifinanziamento di capitoli di spesa ex lege che garantiscono lo stipendio e il sostegno al reddito di migliaia di famiglie". Ma Miccichè stesso ha difeso le scelte della maggioranza affermando: "Stigmatizzerò sempre il ritardo del governo ma non consentirò che la gente rimanga senza stipendio".

La decisione comunicata dal presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e votata a maggioranza dalla conferenza dei capigruppo. Il 12 dicembre chiuderà la Cassa regionale e dopo per la Regione non sarà più possibile effettuare un pagamento. Prima di quella data dovrebbe essere così approvata la legge altrimenti non si potrebbe provvedere a pagare gli stipendi non essendo presenti fondi nei capitoli.per l'esame nelle commissioni di merito, che normalmente è di otto. Il calendario stabilito prevede tempi stretti. Entro il 3 dicembre le commissioni dovranno emettere il proprio verdetto. Poi entro il 6 dovrà arrivare l’ok della commissione Bilancio. Infine, nelle giornate del 6 e 7 dicembre l’Ars dovrebbe approvare i documenti. Solo in questo modo il 10 e l’11 dicembre gli uffici avrebbero il tempo per mettere in liquidazione gli stipendi.Il tentativo è stato quello di mettere sotto la lente il ritardo del governo nella trasmissione dei documenti. "Non si può ricattare questo Parlamento dicendo che la cassa regionale chiude il 12 dicembre per accelerare i tempi - le parole del grillino Francesco Cappello -. Il governo ha avuto tutto il tempo per presentare i documenti per la variazione". A Cappello è seguito l’intervento del collega di partito, che ha rincarato la dose: "La responsabilità se qualcuno non avrà gli stipendi è solo del governo". Poi il leader del Movimento 5 stelle ha proseguito: "Se andate avanti così, siamo pronti ad azioni eclatanti". Duro l’intervento anche del deputato del Partito democraticoche ha attaccato Miccichè: "Ha dimostrato di essere inadeguato ai ruoli. Lei ha sostenuto la teoria per cui la maggioranza può cambiare nella conferenza dei capigruppo i tempi previsti dal regolamento. Questo forse può farlo a casa sua, non certo in un parlamento".i capigruppo di Forza Italia, di Diventerà Bellissimae quello dell'Udc. “Trovo strumentali gli attacchi al governo Musumeci sulle variazioni di bilancio approdate oggi in Aula. - ha detto la Lo Curto -e si accettasse la procedura indicata. "Non credo che sia uno scandalo - ha affermato l’assessore al Territorio- se le commissioni hanno quattro giorni per esaminare cinque articoli di legge. Le variazioni di Bilancio riguardano solo il rifinanziamento di alcuni capitoli che già c'erano. Come potremmo spiegare ai siciliani - si è poi chiesto - che l'esame in commissione, secondo il regolamento, dovrebbe durare otto giorni? I ritardi nella presentazione di questo disegno di legge ci sono stati, è vero, ma non sono dovuti a colpe nostre".