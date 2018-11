È così da almeno quattro anni. Matteo Messina Denaro assiste con apparente distacco alle disgrazie giudiziarie dei suoi familiari, indaffarato com'è a scappare. Venticinque anni di fuga, da quando nel 1993 andarono a casa per notificargli un mandato di arresto per le stragi di Roma e Firenze.

, ma pure l'ultimo erede del padrino latitante. Gaspare Como da oggi si trova detenuto al 41 bis. Il decreto di applicazione del regime del carcere duro è stato firmato dal ministro di Grazia e giustizia su richiesta della Procura di Palermo.cambia radicalmente la vita carceraria di Como. Secondo i pm che chiesero la misura cautelare, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Guido, il cognato del Padrino merita di essere sottoposto alle restrizioni che servono per recidere i rapporti fra un capomafia e gli associati rimasti fuori. Il carcere semplice non basta a stoppare la catena di comunicazione,Ha proseguito la tradizione criminale di famiglia. Lo hanno arrestato assieme a Rosario Allegra, mariti rispettivamente di Giovanna e Bice, sorelle del latitante. Per un lungo periodo sono stati gli unici due maschi rimasti in libertà. Solo di recente, infatti, sono stati scarcerati il fratello del padrino, Salvatore Messina Denaro, e il cognato Vincenzo Panicola, marito di Anna Patrizia, pure lei in carcere., marito della quarta sorella del latitante, Rosalia, è detenuto da tempo. Nell'elenco di chi sta scontando una condanna ci sono anche Francesco Guttadauro, figlio di Filippo e nipote del cuore di Matteo Messina Denaro, e Girolamo Bellomo, nipote acquisito in quanto marito di Lorenza Guttadauro (figlia di Filippo). Perché a casa Messina Denaro la mafia è un affare di famiglia. +