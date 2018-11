Come ha raccontato oggi Livesicilia , quattro segreterie provinciali hanno convocato le direzioni per domani per avviare i percorsi dei congressi locali, senza aspettare il 21 dicembre come ha deliberato la commissione regionale per il congresso. A questi arriva adesso l’altolà del segretario ancora in carica,che è anche presidente della commissione regionale che ha assunto la discussa decisione, che ha modificato le date rispetto a quelle fissate dalla direzione del partito.in merito alla titolarità di nomina delle commissioni provinciali per il congresso per lo svolgimento dei congressi provinciali. La nota attribuisce tale competenza alla commissione regionale e non alle direzioni provinciali. Aggiunge Raciti che in base al regolamento nazionale del partito, la commissione che lui presiede “con l’approvazione del regolamento quadro regionale, assorbe le funzioni della direzione regionale concludendone il percorso e demandandole il potere di delibera”. E quindi, è il sottinteso, può anche derogare alle date fissate dalla direzione,come invece contestano gli avversari dei renziani. “Ti invito, nei prossimi giorni, ad attenerti scrupolosamente ai compiti previsti dal regolamento nazionale e dal regolamento regionale, così come la Commissione regionale per il congresso si atterrà ai suoi, compresi la nomina delle Commissioni provinciali per il congresso”, scrive Raciti, per stoppare i propositi maturati a Trapani, Caltanissetta, Catania e Agrigento, dove prevale l’area che al congresso regionale sosterrà Teresa Piccione, di procedere alla nomina delle commissioni provinciali a livello territoriale.ribadisce l’intento di celebrare prima il congresso regionale (con primarie aperte a tutti) e poi quelli locali (per gli iscritti) nei giorni di Natale. Roma, invocata oggi da Mirello Crisafulli , dà ragione a Raciti. Resta da vedere se gli altri dem scenderanno a più miti consigli dopo l’altolà del segretario uscente o se forzeranno la mano consumando una spaccatura definitiva. "Noi andiamo avanti" , fa sapere Teresa Piccione. Domani sarà presentato alla commissione di garanzia il ricorso contro la decisione della commissione regionale per il congresso. Piaccia o no alla segreteria dimissionario del Nazareno, la guerra del Pd siciliano continua.