. Nella misura "anti povertà", fiore all'occhiello del Movimento 5 stelle arrivano agevolazioni alle aziende che assumono e assegni proporzionati per chi ha figli e coniuge a carico.Nello specifico, potrebbero essere disposti. In pratica, per il periodo successivo all'assunzione (tre mesi nel caso di uomini, sei per le donne), il bonus verrà corrisposto direttamente all'azienda. Cambiano anche i parametri per gli idonei al "reddito di cittadinanza" con. Secondo quanto affermato da Pasquale Tridico, responsabile economico del vice premier Luigi Di Maio, ci saranno delle "scale di equivalenza".. Disposti poi ipiù bravi, gli intermediari che riusciranno nell'intento di aiutare con successo un disoccupato a trovare lavoro.Ma, al netto delle novità,. Il governo starebbe predisponendo una nuova linea, per cercare di ridurre gli importi previsti in finanziaria e rientrare nei parametri stabiliti da Bruxelles."Non cambierà pelle" ha assicurato Di Maio. Di certo c'è che. Buone speranze ci sono per il mese di aprile, ma c'è chi - come l'agenzia Agi - prevede che si dovrà attendere l'arrivo dell'estate. Poco c'entrano i "motivi logistici" o l'assenza di un reale decreto di regolamentazione: rinviare tutto a giugno permetterebbe di risparmiare alcuni miliardi (almeno un paio), così da alleggerire la manovra e provare a riaprire la partita con l'Unione europea.