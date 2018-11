arabinieri del Nucleo Radiomobile, avvisati dai passanti che hanno sentito le urla e le richieste di aiuto. Il ragazzo è stato immediatamente bloccato e arrestato con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti del portiere, 41enne palermitano che si trova attualmente ricoverato all’ospedale Civico. Dopo la convalida dell'arresto, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

. E' successo in pieno centro a Palermo, in via Isidoro La Lumia, dove ad avere la peggio è stato il portiere di un palazzo, finito in ospedale dopo essere stato preso a calci e a pugni.dopo essere stato rimproverato si è infatti scagliato contro l'addetto alla portineria, colpendolo ripetutamente e scaraventandolo per terra. In pochi minuti, l'uomo si è ritrovato ferito alla testa e sanguinante.