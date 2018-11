presidente della Regione Nello Musumeci ha commentato il caso giudiziario che ha coinvolto l'assessore alle Attività produttive Mimmo Turano, indagato per corruzione a Trapani, a , indagato per corruzione a Trapani, a

bando per la concessione del demanio marittimo. margine della conferenza stampa per la presentazione del

"Non so cosa sia la maggioranza - ha ammesso il governatore Musumeci -. Non possiamo contare su una maggioranza parlamentare e l'ho sempre detto. Noi abbiamo una coalizione, che è cosa diversa dalla maggioranza. I deputati possono uscire dall'Aula perché vogliono prendere un po' d'aria, per fumarsi una sigaretta o perché non si vogliono prendere la responsabilità di approvare i debiti fuori bilancio.

Non mi occupo di geografia politica - ha proseguito - e non mi posso nemmeno occupare del comportamento dei deputati.

Garantire che siano in Aula è compito del capogruppo. Sono convinto che un deputato dell'opposizione possa votare un provvedimento con la stessa responsabilità di chi appartiene alla coalizione di governo È chiaro però - ha concluso Nello Musumeci - che io apprezzo i deputati presenti in Aula e non apprezzo quelli che vedo solo in campagna elettorale o nel mio ufficio".

È così che ilPrima, in mattinata, all'assessore Turano è stato recapitato l'avviso di garanzia riferito a reati che sarebbero stati compiuti due anni fa. Poi, nel pomeriggio, all’Ars è venuto meno il numero legale quando si trattava di approvare i debiti fuori bilancio. A far mancare i numeri sono stati. Incerto, ancora, il motivo per cui abbiano agito in questo modo, affossando di fatto il disegno di legge: per alcuni si è trattato di una reazione alla proposta di alcuni rappresentanti della maggioranza di allargare la coalizione di governo guardando alle opposizioni; per altri, invece, si è trattato di una mera manovra per ottenere più tempo e quindi più approfondimenti sulla natura dei debiti da 44 milioni di euro.