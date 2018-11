C’è chi a pane e Harmony ci è cresciuto. Quei libri scovati nelle librerie delle zie, acquistati di nascosto ai mercatini dell’usato, nascosti tra i libri di scuola perché quelle copertine un po’ “scandalose” avrebbero messo in allarme mamma e papà. Quando sei un’adolescente romantica, la collana Harmony è una tappa fondamentale, anche se per capire questa tua passione servono anime affini. Che non ti prendano in giro, insomma., è stata una di quelle adolescenti con l’Harmony nel cassetto e oggi, che le parole sulla carta sono le sue, ha conquistato un riconoscimento molto importante nel mondo del romance:Appunto.“per aver saputo creare personaggi che sembrano vivere sulla pagina: le loro insicurezze e fragilità – è scritto nelle motivazioni del premio - li rendono umani e vicini alla sensibilità di ogni lettore”.. Carlotta, dolce e impacciata, sa diventare sarcastica e dura quando si sente insicura. L’insicurezza, però, per Carlotta è un limite da superare e ogni giorno si impegna per non lasciarsi sopraffare. È da sempre innamorata di Riccardo, il miglior amico di suo fratello, che considera irraggiungibile. Riccardo è il maudit dallo sguardo ammaliante che in ogni romance che si rispetti non può mancare (i romance si nutrono di archetipi!). “La crescita personale di Carlotta e Riccardo segue passo passo la nascita e lo sviluppo del loro amore”, proseguono le motivazioni del premio. E ancora, Azzurra ha vinto con il suo romanzo “per aver saputo caratterizzare i due protagonisti ognuno con uno specifico linguaggio, più diretto quello di Riccardo, più tenero e fragile quello di Carlotta, entrambi sostenuti da una gradevole dose di ironia”. Ed è quando gli atteggiamenti dei due si sfumano e si avvicinano che la storia d’amore di Carlotta e Riccardo ti conquista., in occasione di Book City, anche “per il linguaggio sempre fresco capace di giocare con le sfumature e di descrivere anche i gesti quotidiani in modo stuzzicante e avvincente. Per la capacità di raccontare le scene più appassionate senza mai scadere nella volgarità. Per aver saputo intrecciare una trama che, nella sua semplicità, riesce a toccare le corde più profonde del cuore del lettore. La narrazione procede con un ritmo fluido, inanellando gli episodi della trama principale e di quelle di secondarie, con una sottile tensione presente fino all'ultima pagina”.in una nuova edizione e con contenuti inediti