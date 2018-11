RAGUSA - Undici tonnellate di hashish, trasportate su un'imbarcazione a vela di oltre 19 metri intercettata in acque internazionali, sono state sequestrate dalla guardia di finanza che ha arrestato i due componenti l'equipaggio, entrambi bulgari. L'operazione, coordinata dalla Procura di Ragusa rientra nell'ambito di una più ampia e strutturata attività di collaborazione internazionale tra le autorità spagnole, la Direzione centrale per i servizi antidroga italiana e la guardia di finanza.L'abbordaggio è avvenuto nella nottata tra il 26 e 27 novembre scorsi. A eseguirlo una task force congiunta della Guardia di finanza composta da unita' navali del Gruppo Aeronavale di Messina e della Sezione operativa navale di Pozzallo, del nucleo Pef-Gico di Palermo, del nucleo Polizia economico finanziaria di Ragusa e della Tenenza di Pozzallo, coordinati dal Servizio centrale investigativo criminalita' organizzata. Maggiori particolari sull'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terra' alle 11 nella sala polifunzionale del comando provinciale delle Fiamme gialle di Ragusa alla presenza del procuratore Fabio D'Anna.