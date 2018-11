ENNA - Sono stati arrestati dalla polizia Francesco Balsamo, 48 anni di Catania, e Enrico Pizzuto, 43 anni di Leonforte, due degli indagati dell'operazione antidroga 'L'anno del Gallo', condotta dalla squadra mobile di Enna nel 2016, su collegamenti con Catania per lo spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei loro legali, dopo l'appello presentato dal Procura e accolto dal Tribunale del Riesame di Caltanissetta che riconosceva la sussistenza del vincolo associativo. I due sono stati condotti in carcere. Sono invece stati posti agli arresti domiciliari, altri due indagati: Corrado Conti, 40 anni e Giuseppe Bannò, 38 anni. Tutti sono accusati di essersi associati tra di loro per acquistare, detenere e cedere cocaina e marijuana. (ANSA).