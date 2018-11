PALERMO - Gli ex Pip tornano in piazza a Palermo per protestare contro i mancati adempimenti della Regione che avrebbero dovuto garantire il contratto di lavoro e la regolarità nei pagamenti. Al centro della vertenza la scadenza dei 60 giorni concessi da una norma per il passaggio nell'ente regionale Resais e i pagamenti di novembre e dicembre a rischio per mancanza di fondi. I manifestanti, partiti dall'assessorato all'Economia di via Notarbartolo, sono andati in Prefettura, attraversando via Libertà, via Ruggero Settimo e infine via Cavour. Il corteo è stato organizzato unitariamente dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl, Alba, Alpi, Asud, Cisal, Confintesa, Ursas. Il traffico nella zona è andato in tilt. Notevoli i disagi per gli automobilisti. Domani è previsto un altro sit in a Palazzo dei Normanni. (ANSA).