. Un uomo, del quale non sono state ancora rese note le generalità, ha perso la vita in un violento scontro che ha visto coinvolti un autoarticolato e una Fiat Panda all'esterno della galleria Sant'Antonio, nei pressi dello svincolo di Taormina, nella parte dove si circola a doppio senso di marcia.con la Panda sulla quale viaggiava la vittima, che è finita contro le barriere di protezione. Per l'uomo l'impatto è stato fatale . Sul posto la Polizia Stradale di Giardini e i Vigili del Fuoco di Letojanni. Traffico notevolmente rallentato e lunghe file.