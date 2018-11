PALERMO - "La nomina di Nino Caleca al Consiglio di giustizia amministrativa da parte della giunta Musumeci è assolutamente inopportuna, sia politicamente, perché in assoluta continuità con il Governo Crocetta che lo aveva voluto assessore, che materialmente perché gli incarichi che ricopre e che ha ricoperto, sono a nostro avviso tutt'altro che compatibili con il ruolo di terzietà per cui è stato proposto". Lo affermano i deputati del gruppo M5s all'Ars che si dicono "fortemente critici sulla nomina dell'avvocato palermitano da parte della giunta di governo regionale".Con Caleca è stato nominato l'ex presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone. "Per Musumeci il principio dell'appartenenza - aggiungono i deputati del M5s - supera a quanto pare quello della competenza, più volte sbandierata in campagna elettorale. La figura in questione, ha troppe relazioni con importanti imprenditori e politici tuttora in carica per poterne vagliare in maniera terza i procedimenti. Caleca è addirittura l'avvocato di Antonello Montante, nel cui processo la Regione Siciliana si è appena costituita parte civile. Insomma, senza voler entrare nel merito personale della figura di Caleca - concludono i deputati - i suoi ruoli nell'ambito degli incarichi che ricopre o ha ricoperto sono assolutamente inopportuni con la sua nomina nel Cga".