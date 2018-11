sentito nell'ambito delle audizioni sugli intrecci legati all'ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante. Musumeci, secondo quanto riferisce il presidente della Commissione Claudio Fava, si sarebbe soffermato sul ruolo dell'ex senatore del Pd Beppe Lumia. "Nella lettura di Musumeci più che un sistema Montante c'era un 'sistema Lumia', un cerchio magico con una cabina di regia tutta politica, quella del 'senatore della porta accanto' (così venne chiamato Lumia per via della sua assidua presenza a Palazzo d'Orleans, ndr). Crocetta era il braccio operativo con il suo cerchio magico", dice Fava.Un cerchio magico che annoverava tra gli altri, nella ricostruzione di Musumeci raccontata da Fava, l'allora segretario generale Patrizia Monterosso. Musumeci all'epoca dei fatti era deputato di opposizione e presidente della Commissione Antimafia.Che la settimana prossima sentirà l'ex assessore regionale all'Energia Nicolò Marino, che entrò in rotta di collisione con Confindustria e che sarebbe tra le persone oggetto di indebiti controlli tramite accessi abusivi, secondo le accuse contestate a Montante, sotto processo a Caltanissetta, e Alfonso Cicero, già presidente dell'Irsap e accusatore di Montante, entrambi ammessi come parti civili al processo di Caltanissetta. Seguiranno altre audizioni e a gennaio la commissione dovrebbe stendere una relazione finale. Intanto, proseguirà in parallelo il lavoro sull'altra indagine relativa al depistaggio sulla strage di via D'Amelio.