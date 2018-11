pericoloso gruppo armato che terrorizzava i commercianti del Bangladesh che lavorano nel centro storico. Per Alessandro Cutrona, secondo gli inquirenti legato a Cosa nostra, oggi scatta la confisca dei beni. Si tratta di due attività commerciali già finite sotto sequestro durante l'inchiesta che aveva fatto venire a galla numerosi episodi estorsivi ai danni degli immigrati. Per Alessandro Cutrona, secondo gli inquirenti legato a Cosa nostra, oggi scatta la confisca dei beni. Si tratta di due attività commerciali già finite sotto sequestro durante l'inchiesta che aveva fatto venire a galla numerosi episodi estorsivi ai danni degli immigrati.

Cutrona, già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno per due anni, risulta titolare dei due attività, un negozio di casalinghi e un internet point che si trovano in via Calderai, tra la via Roma e la via Maqueda.

La confisca riguarda anche un'auto, per un totale di circa duecento mila euro. Il 34enne era già stato condannato

per rapina aggravata e lesioni personali in concorso - reati commessi nel 2005 - e per tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose, reato che risale al 2010. Le indagini hanno accertato che si occupava

della "messa a posto", per conto di Cosa nostra, parlando di "contributi per le famiglie dei detenuti".

da abusi ed intimidazioni i commercianti, molti dei quali immigrati, del quartiere Ballarò. Le attività attività commerciali riconducibili a Cutrona sono state individuate in seguito alle indagini patrimoniali che hanno riguardato l'intero nucleo familiare: è stata rilevata una dimensione reddituale modestissima ed incompatibile con gli acquisti e gli investimenti effettuati.